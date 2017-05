Musikschule Ascheberg startet Projekte für mehr Musikschüler

Musikschüler in Ascheberg sind Mangelware. Die Musikschule will den Schülerschwund stoppen, die Mitglieder haben sich zusammengesetzt und einen Schlachtplan geschmiedet. Es gibt mehrere Ideen, wieder mehr Kinder und Jugendliche ans Instrument zu locken. Für die Kleinsten im Kindergarten will die Musikschule gezielt neue Angebote entwickeln. Ab vier Jahren ist es möglich, ein Kind für ein Instrument zu begeistern. Um Jugendliche stärker zu erreichen, will die Musikschule mehr in sozialen Netzwerken wie Facebook stärker aktiv sein. Und: Die Musikschule will mit einem Musikverein in Ascheberg zusammenarbeiten. Erste Gespräche hat es dazu schon gegeben. Langfristig gibt es weniger Kinder und das bekommt die Musikschule schon jetzt zu spüren. Durch das Turboabitur haben Jugendliche kaum noch Freizeit und durch den Ganztagsunterricht ist das Vereinsleben gefährdet.