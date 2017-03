Mutmasslicher Brandstifter von Hausdülmen vor Gericht

Am Ortsausgang von Hausdülmen brennt ein Mehrfamilienhaus. Ein Nachbar aus dem Haus soll das Feuer entzündet haben. Das ist vor einem Jahr gewesen. Heute Morgen ist der Prozess gegen den mutmasslichen Brandstifter vor dem Landgericht Münster gestartet. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn unter anderem wegen versuchten Mordes an. Er soll den Tod schlafender Mitbewohner in Kauf genommen haben. Bei dem Brand gab es glücklicherweise keine Verletzen. Der Mann soll Decken über mehrere elektronische Geräte gelegt haben. Die Flammen dehnten sich auf das ganze Haus aus. Motiv des mutmasslichen Brandstifters soll Versicherungsbetrug gewesen sein. Ab heute rollt der Richter den Fall auf, Ende Mai entscheidet er über ein Urteil.