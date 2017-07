Nabu will mit Grundschulen im Kreis zusammenarbeiten

Grundschulkinder im Kreis sollen die Natur schon früh schätzen lernen. Der Naturschutzbund Coesfeld hat ein neues Projekt gestartet: Gemüsegärten auf Schulhöfen. Klatschmohn, Paprika, Kamille und Tomaten - um diese Pflanzen sollen sich die Schüler künftig kümmern. Erste Grundschulen haben sich schon beim Nabu Coesfeld gemeldet. Mit dabei sind unter anderen die Maria-Frieden-Grundschule in Coesfeld, die Havixbecker Grundschulen und die Bonhoeffer-Grundschule in Senden. Hier haben jetzt schon erste Gespräche mit den Lehrern stattgefunden. Geplant ist nun einen kleinen Rasenstreifen auf dem Schulhof in ein Beet umzugestalten. Jetzt muss die Schule zusammen mit dem Naturschutzbund schauen, ob sich der Boden auch für die Pflanzen eignet.