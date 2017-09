Nach Brand in Darfelder Fahrrad-Manufaktur: Ermittler schließen Brandstiftung aus

Tagelang passierte in der Halle der Fahrrad-Manufaktur in Darfeld nichts. Jetzt haben sich Brandermittler in der ausgebrannten Halle an der Höpinger Straße umgeschaut. Sie schließen nach ersten Ermittlungen aus, dass jemand das Feuer absichtlich gelegt haben könnte. Was das Feuer letztendlich aber ausgelöst hat, das mussen die Experten jetzt weiter untersuchen. Das komplette Gutachten der Spezialisten liegt noch nicht vor. Egal, was die Brandermittler berührten - ihre blauen Schutzhandschuhe waren anschließend rußgeschwärzt. Das Feuer hatte wirklich nichts unversehrt gelassen. Fahrradgestelle, schwere Maschinen und Gummischläuche sind schwarz und von einer Aschedecke bedeckt. Jetzt geht es für die Mitarbeiter ans Aufräumen. Bei dem Feuer Montagnacht ist die Halle ausgebrannt - Verletzt wurde niemand. Ein Schaden in Millionenhöhe ist entstanden. Kein Wunder bei den Massen an hochwertigen Fahrrädern in der Halle.