Nach der Sommerpause: Auf Umwegen zur Coesfelder Freilichtbühne

Die Freilichtbühne in Coesfeld ist bisher zufrieden mit seiner Sommer-Saison. Tausende Zuschauer und viele volle Ränge gab es bisher - jetzt zum Start nach der Sommerpause müssen viele Zuschauer allerdings an einer nervigen Baustelle zur Freilichtbühne vorbei. Auf der Landstraße zwischen Coesfeld und Hochmoor bauen Arbeiter - sie fahren deshalb einen Umweg! Von Coesfeld auf dem Weg hin zur Freilichtbühne klappt alles - der Weg zurück führt erstmal nach Hochmoor und dann über Umleitungen zurück. Die zweite Hälfte der Freilichtbühnen-Saison dauert rund vier Wochen. Die Stücke „Im weissen Rössl“ und „Peter Pan“ kommen super an - für beide Stücke ist schon der Großteil der Karten reserviert.