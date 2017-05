Nach der Wahl: Landtagsabgeordnete aus dem Kreis übernehmen Aufgaben

Heute ist ein langer und unschöner Tag für NRW-SPD-Generalsekretär Andre Stinka aus Dülmen. Er ist schon früh am Morgen nach Berlin geflogen, um dort mit Hannelore Kraft und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das schlechte Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl zu analysieren. Mittlerweile ist er wieder in Düsseldorf gelandet. Dort steht jetzt noch eine Präsidiumssitzung an. Bei der FDP ist die erste Fraktionssitzung auch schon durch. Der Coesfelder Landtagsabgeordnete Henning Höne geht davon aus, dass er erst in einigen Wochen weiß, welche Aufgaben er in dieser Legislaturperiode übernimmt. Vorrang haben bei der FDP zur Zeit die Beratungsgespräche über eine mögliche Koalition mit der CDU. Die beiden neuen CDU-Landtagsabgeordneten, Dietmar Panske aus Ascheberg und Wilhelm Korth aus Coesfeld, hatten heute noch Zeit, die Wahlparty sacken zu lassen. Sie fahren morgen nach Düsseldorf um bei er ersten Fraktionssitzung dabei zu sein.