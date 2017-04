Nach Feuer in Kreuzhauptschule in Coesfeld ist mutmaßlicher Brandstifter ermittelt

Der Brand in einem Pavillion der Kreuzhauptschule in Coesfeld hatte am letzten Schultag vor den Osterferien für mächtig Wirbel gesorgt. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen. Ein 29-jähriger Coesfelder soll den Brand gelegt haben. Er ist kein Unbekannter für die Polizei. Vor dem Brand war er auf dem Schulhof aufgefallen. Dadurch geriet er in den Blick der Ermittler. Der Coesfelder befindet sich jetzt in stationärer psychiatrischer Behandlung. Das Feuer war am Freitag im Dach eines Schulpavillions ausgebrochen. Niemand wurde verletzt. Heute hat sich ein Gutachter angeschaut, was alles an dem Pavillion zu reparieren ist. Die Stadt will in den kommenden Tagen gemeinsam mit dem Gutachter und der Schule einen Plan erarbeiten. Eine Lösung muss schnell her, denn in dem Pavillon sind Klassenzimmer untergebracht. Ohne den Pavillion gerät die Schule in Platznot.