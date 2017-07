Nach G20-Gipfel: Unbekannte ritzen Drohungen in Scheiben von Polizeiautos

Die Krawalle beim Gipfel der 20 mächtigsten Industrieländer in Hamburg haben eine Diskussion über die linksradikale Szene ausgelöst. Jetzt rückt diese Diskussion näher In Münster haben Unbekannte 15 Einsatzfahrzeuge der Polizei beschädigt und 70.000 Euro Schaden angerichtet. Sie ritzten Sprüchen mit Bezug zum G 20-Gipfel in die Scheiben. "Wellcome to hell" steht unter anderem darauf. Bei einer Demonstration unter diesem Titel war in Hamburg die Gewalt linker Autonomer eskaliert. Auch die Polizeihundertschaft aus Münster war in Hamburg im Einsatz. Die Sprüche auf den Einsatzfahrzeugen wecken böse Erinnerungen und sind teilweise als Bedrohung formuliert. "Fühlt Euch niemals sicher" steht da zum Beispiel. Wie die Unbekannten auf das umzäunte Gelände an der Weseler Straße gekommen sind, weiß die Polizei nicht. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 0251-2750. Der Staatsschutz ist eingeschaltet. Die Ermittlungen nehmen unter anderem die linke Szene in Münster in den Blick. In der Vergangenheit hatten Mitglieder der Hausbesetzerszene dort unter anderem schon versucht Polizeiwagen anzuzünden.