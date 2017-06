Nach Großbrand in Senden hoffen Nachbarn auf Rückkehr in ihre Häuser

In Senden hoffen Anwohner der Straße "Am Mühlenbach" heute Abend zurück in ihre Häuser und Wohnungen zu dürfen. Nach dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus gehen Polizei und Spezialisten vorsichtig davon aus heute zumindest die benachbarten Gebäude wieder frei geben zu können. Das Feuer hatte gesundheitsschädliche Asbestfasern frei gesetzt. Die Spezialisten saugen deshalb die Umgebung ab. Das Innere des Brandhauses nehmen sie sich voraussichtlich erst morgen vor. Mit Ergebnissen zur Brandursache rechnet die Polizei deshalb frühstens Ende der Woche. Bei dem Feuer am Abend wurden fünf Menschen verletzt.

Foto: www.andre-braune.de