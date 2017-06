Nach Hauptbahnhof-Eröffnung in Münster: Bauarbeiten gehen weiter

Auf dem Weg in ihren Feierabend laufen Sie in dieser Woche zum letzten Mal Umwege am Hauptbahnhof in Münster - am Samstag eröffnet die Bahn ihr neues Hauptbahnhofsgebäude. Trotz der Eröffnung geht es in den Wochen danach aber weiter mit den Bauarbeiten rund um den Bahnhof. Die Stadt Münster hat heute vorgestellt, wie es hier weitergeht: Zusätzliche Fahrradständer sollen in und vor dem Hamburger Tunnel entstehen - damit der Platz vor dem Hauptbahnhofsgebäude für Rettungswagen frei bleibt. Anfang Juli sollen dann die Taxi-Parkplätze auf dem Berliner Platz vor dem Bahnhof fertig sein - hier können künftig mehr Taxen stehen als vor dem Umbau. Arbeiter bauen außerdem die Ampel an der Radstation ab und den Platz vor dem Hamburger Tunnel um. Im Laufe der nächsten Wochen soll die Baustelle vor dem neuen Hauptbahnhofsgebäude Schritt für Schritt verschwinden!