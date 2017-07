Nach Sommerferien Taxibus für einige Schüler in Lüdinghauser Bauerschaften

Schulbusse sammeln heute Morgen wieder Kinder und Jugendliche im Kreis ein, aber nicht mehr lange: Bald sind Ferien und dann machen viele Linien Pause. In Lüdinghausen müssen sich Schüler der Bauerschaften Tülliunghof und Ermen nach den Ferien umstellen. Sie steigen dann nicht mehr in einen Linienbus, sondern in einen Taxibus ein.

Der Bulli bringt die sechs Kinder aus den Bauerschaften dann zur Schule. Er fährt morgens ganz normal. Nach Schulschluss müssen Schüler ihn allerdings anfordern. Das regeln die Schüler über das Schulsekretariat. Die Stadt hat sich für diese Lösung entschieden. Das sei am schnellsten machbar gewesen. Sie spart dadurch Geld und die Schüler sparen Zeit. Sie sind nachmittags viel schneller zuhause. Die Stadt schaut hin, wie es funktioniert. Ihre Schulbuslinien bewertet die Stadt von Schuljahr zu Schuljahr neu. Ob sich etwas ändere hänge unter anderem auch von den Anmeldezahlen an den Schulen ab.