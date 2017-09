Nachholtermin für Dülmener Sommertheater steht fest

Das Sommertheater auf dem Dülmener Marktplatz lockte in diesem Sommer immer wieder Hunderte Menschen an - und sie waren begeistert. Und das trotz des durchwachsenen Wetters. Ein einziges Mal hatten die Veranstalter aber keine Chance: Das Theaterstück "Ich fürchte nichts - Luther 2017" musste wegen Dauerregens ausfallen. Jetzt steht der Nachholtermin fest: Mitte Oktober holen die Schauspieler ihren Auftritt in Dülmen nach. Und zwar in der Werkshalle des Dülmener Unternehmens "Hazemag". Mitten im Herbst sei es einfach schon zu frisch. Deshalb weichen die Veranstalter in die alte Werkshalle aus. Infos zu dem Nachholtermin lesen Sie hier:

- Aufführung: "Ich fürchte nichts - Luther 2017"

- Termin: Dienstag, 17.10.2017 um 20 Uhr

- Ort: Werkshalle des Dülmener Unternehmens Hazemag

- Karten-Vorverkauf: Ab Montag, 04.09.2017 an der Infothek in der Alten Sparkasse Dülmen (Münsterstraße 29, Dülmen, 15 Euro)

- Spieldauer: 120 Minuten

- Einlass: Ab 19:30 Uhr