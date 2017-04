Nachwuchs gewinnen: Feuerwehr Nordkirchen wirbt mit Plakataktion

Viele Vereine und Verbände bei uns im Kreis Coesfeld haben Nachwuchssorgen! Auf dem Maifest in Nordkirchen in zwei Wochen will die Feuerwehr deshalb neue Mitglieder anwerben! Große Plakate hängen dann an Bauzäunen an den Ortseingängen! Es ist der Auftakt mehrerer Aktionen, sagt Tobias Heitkamp von der Feuerwehr! Kameraden sind gefragt, die auch tagsüber schnell ausrücken können. Denn viele Menschen in der Gemeinde sind Pendler! Sie fahren zur Arbeit nach Münster oder nach Dortmund und stehen der Feuerwehr dann nicht zur Verfügung! Eine zweite Plakataktion ist nach dem Sommer geplant. Dann wirbt die Feuerwehr in Nordkirchen, Südkirchen und Capelle für ihre Arbeit.