Nächster Baustein Hochwasserschutz in Dülmen

Große Regenrückhaltebecken, bessere Kanäle und breitere Ufer: Das sind einige Lösungen, die Städte und Gemeinden als Schutz gegen Hochwasser bereits geschaffen haben. In Dülmen will sich die Stadt jetzt die Billerbecker Straße vornehmen. Zwischen dem Stockhover Weg und dem Alten Mühlenweg will die Stadt das Straßenpflaster durch eine Asphaltdecke austauschen. Die Straße liegt dadurch tiefer und das Wasser kann bei starken Regenfällen besser abfließen. Anfang Mai will die Stadt Anwohner darüber informieren. Wichtig ist, dass Anwohner selbst ihre Grundstücken auf den Prüfstand stellen: Das Wasser muss im Ernstfall gut versickern.