Nächster Schritt für Leistungssporthalle in Lüdinghausen geschafft

Ein großes Projekt in Lüdinghausen ist die geplante Leistungssporthalle. Sportler warten schon darauf, hier schwitzen zu dürfen. Geduld ist noch gefragt, aber es geht voran. Beim Kreis liegt jetzt der Bauantrag auf dem Tisch. Stadt Lüdinghausen und Planer hoffen, dass der Kreis den Antrag zügig genehmigt. Denn die Zeit drängt. Spätestens im Sommer soll es an der Konrad-Adenauer-Straße losgehen. Die Spitzensportler der Badminton- und Volleyball-Abteilungen von Union Lüdinghausen trainieren künftig in der Halle.