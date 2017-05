Nächster Schritt für Rampe am Davensberger Bahnhof

Heute Morgen merken Sie wieder auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule: Einige Bahnhöfe im Kreis sind komofortabel, andere ein einziges Hindernis durch steile Treppen. In Davensberg macht es Ihnen eine Rampe zum Bahnsteig künftig leichter. Jetzt stehen die nächsten Schritte fest. Ein Gutachten ist nötig. Die Rampe führt durch einen Tunnel und Experten bohren in den kommenden Wochen da, wo dieser Tunnel entstehen soll. Das soll klären, wie sich der Boden zusammensetzt. Dann geht es an den konkreten Entwurf. Bis Sie über die Rampe zum Bahnsteig kommen dauert es allerdings noch ein paar Jahre.