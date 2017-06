Nächstes Treffen zum Vinnumer Zukunftskonzept

Sie haben in Vinnum viel mit ihrem Dorf vor. Es soll sich einiges ändern. Einige Ideen gibt es schon. Diese sollen Vinnumer bei einem größeren Treffen Ende Juni mit Leben füllen. Ein Dorfladen, der Vinnumern weite Wege zum Einkaufen erspart ist ein Gedanke. Ein anderer ein Dorfgemeinschaftshaus, als eine Art Treffpunkt unter anderem für Gruppen und Vereine. Das haben Vinnumer bei einem ersten Treffen auch durchweg begrüßt – nur wo das Dorfgemeinscohaftshaus hinsoll, das ist noch die große Frage. Bei dem anstehenden Treffen soll es weiter in die Details gehen. Das sind zwei Punkte in dem Zukunftskonzept für das Dorf. Unter anderem wollen Vinnumer auch ihre Hauptstraße, das ist die Ortsdurchfahrt, gerne sicherer gestalten. Die Stadt möchte Projekte gerne so schnell wie möglich beschließen. Vinnum gehört neben Merfeld und Darup zu Modell-Dörfern. Der Kreis hat das Projekt „Dorfzentrum“ angestoßen, um das Dorfleben zu verbessern.