Naturbad Olfen eröffnet wieder

Sie wollen raus aus dem Haus und rein in den Sommer vor Ihrer Tür! Freibäder im Kreis sind auf den Ansturm vorbereitet und heute um 10 Uhr macht endlich auch das Olfener Naturbad auf. Reparaturarbeiten hatten den Saisonstart verzögert, eine Hinterlassenschaft des Frostes im Wasser-Einlassbereich am Becken. Das ist jetzt aber okay – und es geht los mit der Saison. Das Freibad-Team achtet in diesem Jahr verstärkt auf Sauberkeit – so etwas wie im vergangenen Jahr will es nicht noch einmal erleben. Das Naturbad musste schließen, weil zuviele Besucher an Magen-Darm erkrankt waren. Schilder mit Hinweisen und Info-Flyer sollen jeden einzelnen daran erinnern, auf Sauberkeit zu achten. Eine neue Regel gilt zudem: Besucher des öffentlichen Wasserspielplatzes neben dem Naturbad dürfen nicht mehr die Toilette des Naturbades nutzen. Der Wasserspielplatz ist eigentlich nicht zum Schwimmen gedacht – viele machen es dennoch, weil der Spielplatz nicht regelmäßig gereinigt wird, ist es ein Tummelplatz für Bakterien. Die Stadt will das Schwimm-Verbot hier verstärkt kontrollieren. Freibäder in Nottuln und Havixbeck und die Bademeister am Halterner See rechnen an diesem Wochenende mit Tausenden Gästen.