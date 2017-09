Nervige Baustellenampeln zwischen Ascheberg und Drensteinfurt

Künftig sollen Sie zwischen Ascheberg und Drensteinfurt auf der B 58 wieder zügiger fahren dürfen. Seit Monaten gilt in dem Abschnitt Tempo 70, hier war die Fahrbahn abgesackt. Heute Morgen haben Reaparturarbeiten begonnen, für viele Autofahrer überraschend. Damit hat heute Morgen wirklich keiner gerechnet: Eine Baustellen-Ampel kurz hinter Ascheberg auf der B 58, ein langer Stau bildete sich im Berufsverkehr und sorgte zum Start der neuen Arbeitswoche für eine Geduldsprobe. Der Boden hatte sich hier durch Grundwasser bewegt und eine Kuhle in der Fahrbahn zurückgelassen. Bis Morgen Abend wollen Straßenarbeiter die Fahrbahn repariert haben. Bis dahin bleiben die Baustellen-Ampeln stehen und in der Baustelle gilt Tempo 50.