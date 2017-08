Nerviger Alarm bei Supermarkt in Lette

Eine laute, nervige Alarm-Anlage hat Ihnen in Lette in den vergangenen Nächten immer wieder den Schlaf geraubt. Der Krach kam dabei immer aus dem neuen EDEKA-Markt im Ort. Die Alarmanlage wurde immer wieder - Nacht für Nacht - von den Fahrern des Großhändlers ausgelöst. Der Großhandel hat nämlich seit diesem Monat eine Reihe neuer Mitarbeiter. Und die wussten einfach nicht, dass sie nach dem Aufschließen der Türen und dem Betreten des Ladens die Alarm-Anlage hätten ausschalten müssen. Und dann plärrte die Alarm-Anlage immer mitten in der Nacht los. Der Supermarkt-Inhaber hat deshalb jetzt nochmal mit dem Großhändler gesprochen. Die Fahrer müssten darauf achten - damit nicht immer wieder das halbe Dorf plötzlich aufwacht.