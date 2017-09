"Nette Toilette" in Lüdinghausen

Öffentlichen Toiletten sind oft schmuddelig und deshalb für viele Menschen - der letzte Ausweg. In Lüdinghausen haben Sie jetzt eine Alternative: Wirte und Händler starten hier das Projekt „Nette Toilette“. Wer mal muss, darf kostenlos in Gaststätten oder Geschäften aufs Klo. Aufkleber an den Türen oder im Schaufenster weisen ab sofort darauf hin, wo es eine nette Toilette gibt. Neun Teilnehmer gibt es zum Start. Weitere sollen dazu kommen. In Senden funktioniert das Prinzip der netten Toilette schon seit einigen Jahren gut.