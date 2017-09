"Nette Toilette" jetzt auch in Lüdinghausen

Sie müssen unterwegs ganz dringend und wissen nicht wohin... Die öffentlichen Toiletten sind ja nicht gerade Wohlfühlorte. In Lüdinghausen haben Wirte und Händler heute das Projekt „Nette Toilette“ vorgestellt. Wer mal muss, darf mal eben schnell hier kostenlos aufs Klo. Aufkleber weisen ab sofort darauf hin, wo es die nette Toilette gibt. Neun Teilnehmer des Projektes gibt es in der Stadt. Die Stadt und der Stadtmarketingverein hoffen, dass das Schule macht und sich weitere Händler und Wirte anschließen. In Senden gibt es das Modell schon seit einigen Jahren und es klappt in der Nachbargemeinde prima.