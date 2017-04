Netzgesellschaft Münsterland im Kreis Coesfeld stellt Projekte vor

Strom und Gas liefert uns die Netzgesellschaft Münsterland, das Projekt wächst immer weiter. Acht Städte und Gemeinden im Kreis ohne Dülmen, Coesfeld und Nottuln machen dabei mit. Sie arbeiten mit dem Versorger Gelsenwasser zusammen. Nach dem Start im vergangenen Herbst hat die Gesellschaft weitere Projekte vorgestellt. In diesem Jahr hat sich die Netzgesellschaft vorgenommen, Neubaugebiete mit Strom und Gas zu versorgen. Die Netzgesellschaft übernimmt die Leitungen, unterhält die Netze selbst und baut sie weiter aus. Für junge Familien, die sich in den Neubaugebieten niederlassen eine praktische Sache: Sie haben bei Problemen kurze Wege, denn die Netzgesellschaft ist ja direkt vor der Haustür. Noch vor den Sommerferien will die Gesellschaft Eckpunkte für das kommenden Jahr festlegen. Unter anderem denkt sie darüber nach, sich um die Straßenbeleuchtung zu kümmern. Dazu hat es schon erste Gespräche gegeben.