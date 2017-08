Netzwerk von Blockheizkraftwerken in Olfen

Städte und Gemeinden im Kreis suchen nach alternativen Lösungen um Schulen, Kindergärten oder Rathäuser zu heizen, das ist ein wichtiger Schritt um die Energiewende zu schaffen. In Olfen soll ein Netzwerk aus kleinen Blockheizkraftwerken städtische Gebäude in Olfen künftig mit Wärme versorgen. Die Stadt hat das Projekt heute vorgestellt. Erste Arbeiten haben jetzt begonnen. Das erste Heizkraftwerk entsteht an der neuen Flüchtlingsunterkunft am Vinnummer Landweg. Bis zum Monatsende soll die Anlage in Betrieb gehen. Bis dahin sorgt Übergangstechnik für warmes Wasser. Als nächstes soll ein Blockheizkraftwerk an der Wieschhofgrundschule entstehen. Die Stadt baut hier ja sowieso im großen Stil um. Da plant sie das kleine Krafwerk einfach mit ein. Auch das St. Vitus-Stift will sie zügig in das Netzwerk mit einbeziehen. Spätestens in 4 Jahren sollen dann alle städtischen Gebäuder versorgt sein - also zum Beispiel auch das Hallenbad und die Gesamtschule. Eine Zentrale steuert die Anlagen dann über Fernbefehle.