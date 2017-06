Neuauflage der Billerbecker "Stadttüte"

Bei vielen von Ihnen steht jetzt noch der Wochenend-Einkauf an. Viele von Ihnen versuchen dabei schon ohne Plastiktüten auszukommen. Das klappt in Billerbeck seit dem Projekt „unplastic Billerbeck“ schon richtig gut und das soll so bleiben. Deshalb gibt es jetzt eine Neuauflage der „Stadttüte“, die hat ja während des „Unplastic-Projektes“ reißenden Absatz gefunden. Die Tüte ist aus wiederverwerteten Plastikflaschen gemacht und ein prima Ersatz für die Plastiktüte. Die Wirtschaftsbetriebe des Kreises haben geholfen, das Projekt wiederaufzuleben. Heute in einer Woche gibt es die Stadttüte auf dem Billerbecker Wochenmarkt.