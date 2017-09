Neuauflage der Nordkirchener Dorftüte dingfest

Wir wollen beim Einkaufen Plastiktüten sparen und das klappt schon richtig gut, mehrere Aktionen im Kreis Coesfeld haben dabei geholfen. Und heute steht fest: Es gibt eine Neuauflage der Dorftüte aus Papier in Nordkirchen. Darauf hat sich die Händlerschaft jetzt geeinigt. Die Tüte geht in diesen Tagen in den Druck, die Auflage verdoppelt sich sogar. Die erste Auflage von 5000 Tüten war schnell vergriffen. Bei der Neuauflage der Aktion beteiligen sich übrigens auch mehr Händler. Die Caritas-Werkstätten wollen die Dorftüten bei ihrem großen Adventsbasar Ende November bereits verteilen – Kunden bekommen sie kostenlos.