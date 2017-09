Neubaugebiet an Barbara Kaserne in Dülmen soll Spielplatz bekommen

In Dülmen dürfen Eltern und Kinder im Neubaugebiet auf dem ehemaligen Kasernengelände auf einen Spielplatz hoffen. Eine Mehrheit im Familienausschuss hat am Abend dafür gestimmt. Die CDU hatte den Stein ins Rollen gebracht. Ihrer Meinung nach braucht das Neubaugebiet mit zur Zeit knapp 80 Kindern einen eigenen Spielplatz. Die Stadt hielt es dagegen für zumutbar zu zwei benachbarten Spielplätzen zu laufen. Die Mehrheit der Politiker im Ausschuss sah das anders, unter anderem weil auf dem Weg dahin eine größere Straße zu überqueren ist. Der Auftrag an die Stadt lautet jetzt nach einer geeigneten Fläche für einen Spielplatz im Neubaugebiet Barbara-Kaserne zu suchen.