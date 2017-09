Neue Angebote für Kanalumbau in Senden

Der Kanal in Senden soll künftig ein Anziehungspunkt und Aushängeschild sein. Zuletzt hat es allerdings Probleme gegeben passende Firmen zu finden, um den Bereich umzugestalten. Die Angebote waren viel zu teuer. Zumindest für die geplante Kanalpromenade liegen bei der Gemeinde jetzt neue Angebote auf den Tisch. Sie braucht noch Zeit, um sie gemeinsam mit dem Architekten zu sichten. Geplant ist die Baumallee zwischen dem Schloss Senden und der Zufahrt "Droste Gärten" neu zu gestalten. Der Schotterweg bekommt eine Verjüngungskur, Bänke laden zum Pause machen ein und Aussichtsstege am Kanal entstehen. Die neue Promenade soll in einen neuen gepflasterten Hafenplatz (in Höhe Droste Gärten) mit Terassenstufen münden. Bei diesem Baustein überlegt die Gemeinde aber noch wie sie bei der Firmensuche weiter verfährt. Das gilt auch für den Hafenpark, der sich bis zur Kanalbrücke ziehen soll.