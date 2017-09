Neue Angebote sollen Menschen im Südkreis in VHS-Kurse locken

In Lüdinghausen, Ascheberg, Nordkirchen, Olfen und Senden finden Sie in den kommenden Tagen das neue Volkshochschulprogramm für den Südkreis im Briefkasten. Diesmal ist es dicker als gewöhnlich. Über 430 Kurse sind im Angebot, 15 Kursleiter sind frisch dazugestoßen. Sie bringen auch neue Themen mit. Eine Premiere ist zum Beispiel ein Kurs, in dem sie lernen mit einer Kettensäge Holzskulpturen zu erstellen. In einem anderen Kurs bringt Ihnen ein Künster das Karikaturen zeichnen bei. Erstmals bietet die VHS mit dem Ruderverein Lüdinghausen einen Schnupperkurs Rudern an. Oder Sie lassen sich zu einem Gästeführer ausbilden, um künftigen Touristen herumzuführen. Im Gesundheitsbereich zeigt Ihnen ein Kurs was Sie gegen Spannungskopfschmerzen und Zähneknirschen unternehmen können. Ab morgen 9 Uhr können Sie sich im online anmelden - und zwar HIER.