Neue Bushaltestellen in Lüdinghausen

Sie müssen ab heute in Lüdinghausen an der Bushaltestelle „Abzweig Vischering“ ein Stück zur Seite rücken. Steine, Baumaterial und Absperrzäune blockieren die eigentliche Haltestelle.

Sie ist die letzte Haltestelle, die die Stadt in diesem Jahr auf Vordermann bringt.

Bis zum Ende der Herbstferien soll das erledigt sein. Im kommenden Jahr geht es dann an mehreren Haltestellen in Seppenrade weiter. Dafür muss die Stadt aber noch eine Baufirma finden.

Sie soll unter anderem die Bordsteine angleichen, damit Fahrgäste problemlos ein- und aussteigen können. Klappt alles, starten die Arbeiten im Sommer.