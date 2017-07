Neue Container-Kita in Lüdinghausen

Weil Kindergartenplätze fehlen, müssen Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld improvisieren. In Lüdinghausen waren Kinder übergangsweise in Containern an der Stadtfeldstraße untergebracht. Im August ziehen sie in eine neu gebaute Kita im Wohngebiet Höckenkamp um. Die freien Container wechseln in diesen Tagen ebenfalls den Standort. In der Nachbarschaft des Hallenbades entsteht aus ihnen eine neue Übergangs-Kita. Bis Ende der Woche sollen alle Container am Rohrkamp angekommen sein. Dann verlegen Handwerker noch Strom- und Wasserleitung. Zum ersten September ist hier alles startklar für die Kinder.