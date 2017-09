Neue Doppelbrücke soll übermorgen in Lüdinghausen ankommen

Seit vielen Wochen sehen Sie in Lüdinghausen an den Flüssen Peperlake und Stever die Fundamente am Ufer. Das sind die Vorzeichen der geplanten Brücke. Heute gibt es endlich die gute Nachricht: Übermorgen ganz früh bringt ein Schwertransporter die tonnenschweren Brückenelemente an die Flüsse. Bis zum Wochenende kommen sie auf ihre Fundamente und dann sind noch Restarbeiten nötig. Möglichst Anfang November sollen Sie über die neue Doppelbrücke gehen. Eigentlich sollte die Brücke schon Anfang Mai fertig sein. Ein Bauproblem hatte den Brückenbau immer wieder verzögert. An einer Stelle standen die Fundamente zu weit auseinander. Die Doppelbrücke ist Baustein für das Projekt um eine attraktive Achse zwischen Burgen und Innenstadt.