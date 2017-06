Neue Eingangshalle des Bahnhofs in Münster fertig

Auf dem Weg zur Arbeit und in den Feierabend laufen Sie am Bahnhof in Münster schon soooo lange einen Umweg. Heute drehen Sie zum letzten Mal die nervige Extra-Runde außenrum durch den Tunnel. Morgen am späten Vormittag ist der Weg durch die neu gebaute Eingangshalle dann endlich frei. Bahnfahrer erwartet viel Licht - durch die neue Glasfassade - und viel Platz. Die neue Eingangshalle ist doppelt so groß wie die alte. Sie bietet Platz für rund 20 Geschäfte. Der Bahnhof hat sich also zu einem neuen Einkaufszentrum gewandelt. Neu sind unter anderem auch bargeldlose Schließfächer. Die können Sie ohne lästige Kleingeldsucherei mit der Kreditkarte bezahlen. In den Fächern gibt es außerdem Anschlüsse zum Laden von Smartphones. Auch praktisch - am Bahnhofsausgang hängen große Anzeigetafeln mit den Busverbindungen. Das soll es leichter machen seinen Anschluss zu finden. Drei Jahre haben die Bauarbeiten gedauert, ein Jahr länger als geplant. Bomben-Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg hatten die Arbeiten unter anderem verzögert.