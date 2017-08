Neue Großbaustelle am Bahnhof in Münster

Bahnfahrer aus dem Kreis Coesfeld sind froh, dass die neue Eingangshalle am Bahnhof in Münster fertig ist. Die Umwege durch die Baustelle waren schon ziemlich nervig. Jetzt steht allerdings die nächste Großbaustelle an. Heute hat die Bahn gesagt, wie es am Bremer Platz weiter geht, also auf der von der Innenstadt abgewandten Seite des Bahnhofs. Investoren planen Wohnungen, ein weiteres Fahrradparkhaus und Geschäfte. Die vorbereitenden Arbeiten starten am kommenden Montag. An der Rückseite des Bahnhofs ist dann der Eingang zum Haupttunnel durch das Gebäude gesperrt.