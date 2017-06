Neue Heiligenfigur für beschädigtes Ehrenmal in Welte

Fast 70 Heiligenfiguren hat ein Unbekannter im Kreis Coesfeld bislang beschädigt. Deshalb fehlte seit Anfang des Jahres unter anderem die Jesusfigur am Ehrenmal in der Dülmener Bauerschaft Welte. Jetzt füllt eine neue Figur die Lücke. Der Schützenverein hat den Ersatz aus dem Nachlass eines Bildhauers besorgt. Vor allem ältere Menschen freuen sich, dass das Ehrenmal wieder komplett ist, sagt der Vorsitzende der Welter Schützen, Alfons Beuse. Er hofft, dass das auch so bleibt. Die Sorge sei groß, dass wieder etwas passiert. Die Schützen haben die Figur extra fest verankert, mehr können sie nicht machen. Die Polizei hat weiterhin keine Anhaltspunkte, wer hinter der Serie beschädigter Heiligenfiguren steckt. Immerhin seit zwei Monaten ist es ruhig, solange liegt der letzte bekannte Fall in Lüdinghausen zurück.