Neue Hinweistafeln an Straßenschildern in Nordkirchen

In Südkirchen gibt es die Droste-Hülshoff-Straße mit einer Hinweistafel auf die berühmte Dichterin aus der Nachbarschaft in Havixbeck. In Capelle gibt es die Kolpingstraße mit einer Hinweistafel auf Adolf Kolping, den katholischen Priester, der das Kolpingwerk gegründet hat und seit heute gibt es neue Hinweistafeln an Straßenschildern in der Gemeinde. Es ist eine Gemeinschaftsaktion von Gemeinde und Heimatverein. Heute haben die Partner vier Straßenschilder im Wohngebiet „Schlossherrenriege“ mit Infotafeln versehen: Morrienweg, Plettenbergweg. Esterhazyweg und der Arenbergweg. Das alles sind Adelige, die Bezug zum Schloss Nordkirchen haben.