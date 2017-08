Neue Infotafel zu umstrittener Skateanlage in Olfen

Die Pläne für eine Skateanlage in der Nähe des Friedhofs spalten zur Zeit die Menschen in Olfen. Die einen sehen die Friedhofsruhe in Gefahr, die anderen sagen Jugendliche brauchen endlich einen Treffpunkt. Damit sich jeder ein Bild von den Plänen machen kann, hat die Stadt jetzt eine Informationstafel am geplanten Standort aufgestellt. Die Gegner der Initiative "Pro Friedhofsruhe" begrüßen das. Die gezeigten Skizzen bestätigen ihre Meinung. Eine Betonwanne mit einem 3 Meter hohem Erdwall und Videoüberwachung passe hier nicht hin. Es sei gut, dass sich davon jetzt jeder ein Bild machen könne. Auf dem Marktplatz haben die Gegner heute weiter Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Gleichzeitig hat hier die Initiative FairSkate für die Skateanlage geworben. Die moderne Anlage füge sich gut in die Landschaft ein und die Materialen heutzutage schluckten viel Lärm. Außerdem gebe es in dem Bereich auch eine große Tennisanlage. Das vertrage sich auch mit dem Friedhof in der Nachbarschaft.