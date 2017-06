Neue Jesusfigur in Welte

Der Anblick hat den Nachbarn in der Dülmener Bauerschaft Welte täglich in der Seele wehgetan: Das Ehrenmal ohne Jesusfigur. Sie war vor rund einem halben Jahr Opfer der kreisweiten Serie beschädigter Heiligenfiguren. Aber jetzt haben die Welter Schützen die Lücke an dem Kreuz gefüllt und eine neue Jesusfigur aufgehängt. Der Vorsitzende, Alfons Beuse, hofft das beste - denn das Ehrenmal zu schützen sei schwierig. Ein Unbekannter hat kreisweit fast 70 Heiligenfiguren beschädigt. Die Polizei tappt bei der Tätersuche weiter im Dunkeln.