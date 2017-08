Neue Kita "Davertgeister" eröffnet in OttiBotti

Während Sie arbeiten sind Ihre Kinder in den Kindergärten im Kreis gut betreut. Städte und Gemeinden im Kreis bauen Kindergärten neu oder aus, um den Bedarf zu decken. Heute eröffnet zum Beispiel in Ottmarsbocholt neue Kindergarten „Davertgeister“. Los geht es erstmal mit 18 Kindern. Kita-Leiterin Stephanie Wasmer freut sich darauf mit ihnen alles zu erkunden. Besonders die Turnhalle ist für die kleine Gruppe sehr groß. Die freien Räume sind eine Reserve, wenn es mit Kindergartenplätzen mal wieder eng ist in der Gemeinde.