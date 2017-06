Neue Kita in Herbern auf Papier startklar für neues Kindergartenjahr

In zwei Monaten beginnt das neue Kindergartenjahr. Bis dahin soll in Herbern eine neue Kita entstehen. Auf dem Papier ist sie jetzt zumindest fertig. Gemeinde, Investor und Träger haben besprochen, wo die Gruppenräume liegen, wie der Wickelraum und die Küche ausgestattet sein sollen. Die Kita entsteht aus fertigen Räumen, also hochwertigen Containern. Die Partner klären jetzt mit dem Hersteller wann der Aufbau startet. Die Kita entsteht auf einem Grundstück im Bereich "Auf den Äckern". Erstmal ist der Standort als Lösung für 5 bis 7 Jahre geplant. Später könnten dann möglicherweise Kita-Räume im jetzigen Profilschulgebäude entstehen.