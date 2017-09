Neue Nachtbusse und neue Abfahrtszeiten der Nachtbusse im ganzen Kreis ab heute

Bevor Sie heute Abend mit einem Nachtbus im Kreis Coesfeld unterwegs sind – bitte schauen Sie sich unbedingt die neuen Fahrpläne an. Sie gelten ab heute! Die Haltestelle am Schulzentrum in Coesfeld ist eine neuer Knotenpunkt zum Umsteigen. Das war bislang Holtwick. Die Busse fahren teilweise auch neue Strecken. Früher stand am Samstag Abend der klassische Diskobesuch im Mittelpunkt – heutzutage sind auch Kneipen- und Stadtbummel beliebt. Das Freizeitverhalten hat sich verändert und darauf reagiert der neue Nachtbusplan, sagt Christof Hagebeucker von der Busgesellschaft RVM. Ein Bus bringt Sie jetzt vom Coesfelder Bahnhof über Holtwick direkt zum Hafen in Münster. Ist ja eine beliebte Ausgehmeile mit Kneipen, Restaurant und Musikclubs. Nur schade, der Bus hält nicht an der neuen Umsteigehaltestelle am Coesfelder Schulzentrum. Die neuen Nachtbusfahrpläne finden Sie hier: www.provinzial-nordwest.de/content/csr/projektuebersicht/nachtbus/fahrplaene/rvm/index.html