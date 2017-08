Neue Parkscheiben-Regel am Combi in Dülmen

Auf dem Weg zur Arbeit denken viele von Ihnen darüber nach, was Sie alles für das Wochenende brauchen. Im Feierabend steht der große Einkauf an. In Dülmen ist es schwer, einen freien Parkplatz vor dem Combi-Markt an der Halterner Straße zu finden. So viele Autos stehen da. Klar, hier ist es möglich unbegrenzt und kostenlos zu parken. Das ändert sich jetzt aber! Ab September heißt es: Parkscheibe raus und dann können dürfen Autofahrer hier nur noch für eine begrenzte Zeit parken. Der Supermarktbetreiber ärgert sich darüber, dass nicht nur Supermarktkunden hier parken, sondern auch Besucher des Krankenhauses in der Nähe oder Menschen, die in der Innenstadt arbeiten. Dadurch ist der Parkplatz immer extrem voll, obwohl im Supermarkt nicht sonderlich viel los ist. Deshalb stellt der Supermarktbetreiber in den kommenden Tagen Hinweisschilder auf dem Parkplatz auf. Außerdem sollen Plakate Autofahrer darauf hinweisen, das unbegrenztes Parken hier auf dem Parkplatz bald nicht mehr möglich ist! Kontrolleure sollen prüfen, ob sich auch alle an die Parkdauer halten.