Neue Regeln für Fördergelder für Dülmener Sportvereine

Neue Umkleidekabinen, ein neuer Kunstrasenplatz oder neue Sportgeräte - für solche Projekte sind Vereine im Kreis Coesfeld auf Fördergelder angewiesen.In Dülmen können sie momentan noch die Hälfte der Kosten bei der Stadt beantragen. Das soll sich jetzt mit neuen Richtlinien ändern. Der Sportausschuss der Stadt hat sich am Abend dafür ausgesprochen. Anstatt die Hälfte der Kosten, würde die Stadt grundsätzlich nur noch 30% übernehmen. Aber: Es wäre möglich insgesamt sogar mehr als vorher zu bekommen, wenn zum Beispiel Jugendliche am meisten von den Projekten profitieren. Oder wenn die Vereine dadurch mehr Energie sparen. Die TSG Dülmen findet das gut, sie hatte nie Probleme Geld von der Stadt zu bekommen. Die DJK Dülmen sieht es kritischer. Es sei wahrscheinlich schwierig, die höhere Förderung überhaupt zu erreichen. Das sieht auch Vorwärts Hiddingsel so. Schon jetzt würde die Stadt zu wenig Geld dazugeben, das sei mit dem neuen System noch schwieriger.