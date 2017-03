Neue Regeln für Forensik bei Senden treten in Kraft

Die neuen Ausgangsregeln für psychisch kranke Straftäter in der Klinik in Amelsbüren, beschäftigen die Menschen in den angrenzenden Orten. Der Kompromiss der Nachbarn und der Klinik gilt jetzt. Franz Josef Welp aus Ottmarsbocholt ist neu im Klinikbeirat, das heißt, er hat mehr Mitspracherecht. Nach dem Kompromiss dürfen sich Straftäter nur einzeln und nur wenn Kinder in der Schule sind auf dem Klinikgelände frei bewegen. Obwohl die Straftäter nur Werktags Ausgang haben die die Schulferien ausgenommen sind, hat Franz Josepf Welp trotzdem ein etwas komisches Gefühl. Die Klinikleitung sieht in dem Ausgang einen wichtigen Baustein für die Rückkehr der Straftäter in ein normales Leben.