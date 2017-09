Neue Schulform für Billerbeck und Havixbeck geplant

Die Billerbecker Gemeinschaftsschule soll ab dem kommenden Schuljahr ein Standort der Havixbecker Gesamtschule werden. Diesen Plan haben die beiden Gemeinden jetzt vorgestellt. Für die Schüler in Havixbeck ändere sich durch das Modell nichts. Ein Vorteil für die Schüler aus Billerbeck sei, dass sie an der Gesamtschule künftig auch das Abitur machen können. Für den Oberstufenunterricht müssten sie allerdings nach Havixbeck fahren. Ob es soweit kommt, hängt davon ab, ob genügend Eltern in Billerbeck ihre Kinder anmelden