Neue Spielgeräte auf Roruper Spielplatz an der Reichenbergstraße

Auch wenn das Wetter im Moment nicht gerade der Knaller ist - über einen schicken Spielplatz vor der Haustür freuen sich Kinder im Kreis Coesfeld immer. Der Spielplatz an der Reichenbergstraße in Rorup soll schöner werden - und jetzt stehen ganz frisch die Termine fest, an denen sich das Gesicht des Spielplatzes ändern soll: In 2 Wochen starten die ersten Arbeiten. Dann wirbeln die freiwilligen Helfer eine ganze Menge Erde auf. Roruper Firmen und Landwirte unterstützen die freiwilligen Helfer mit Treckern und Kippladern. Gemeinsam bereiten sie den Boden für die neuen Spielgeräte vor. Die sollen eine gute Woche nach den ersten Arbeiten kommen. Schaukeln, Wippe, Kletterturm, Slagline und Trampolin - alles neu. Der Verein "rorup.net", der die Arbeiten auf dem Spielplatz federführend begleitet, hofft, dass alle Spielgeräte bis Mitte November aufgebaut sind. Wenn es dann noch nicht zu kalt ist, soll noch Sand eingefüllt und neue Wege gepflastert werden. Im besten Fall wird der Spielplatz noch in diesem Jahr fertig.