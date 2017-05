Neue Stopps des Bürgerbusses Coesfeld kommen an

Fast ein halbes Jahr ist der Coesfelder Bürgerbus auf einer teilweise veränderten Route unterwegs. Die neuen Haltestellen kommen an, zieht der Bürgerbusverein heute Bilanz. Mehr Fahrgäste sind bislang eingestiegen, als im Vorjahr. Fahrer achten auch vermehrt darauf, keine Fahrgäste mehr an Haltestellen zu übersehen. Das war in der Anfangsphase öfters passiert... Der Bürgerbusverein hatte Haltestellen und Routen an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst. Wenig genutzte Stopps fielen weg und neue kamen dazu - unter anderem im Wohngebiet Hohes Feld, an der Tankstelle und dem Edeka-Markt in Lette.