Neue Umkleiden für Sportler in Lette

Sportler in Lette ziehen sich nur ungern im Sportzentrum um – die Umkleiden sind einfach zu alt und zu schäbig. Schon seit dem vergangenen Jahr diskutieren Stadt und Verein darüber, dass hier etwas passieren muss. Eigentlich hatte die Stadt kleinere Umbau-Arbeiten an der bestehenden Umkleide geplant. Doch ein glücklicher Zufall spielt dem Verein in die Hände. Das Unternehmen Ernstings Family in Lette will einen Neubau unterstützen. Die Stadt findet es gut und will das eingesparte Geld will sie unter anderem in zusätzliche Parkplätze stecken. Am Dienstag berät der Sportausschuss darüber.