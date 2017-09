Neue Verkehrsregeln in Billerbeck am DOM in der Diskussion

Sie sprechen heute in Billerbeck über die neuen Straßenregeln rund um den DOM und diskutieren Sinn und Unsinn... Seit heute gelten die neuen Regeln. Aus dem früheren verkehrsberuhigten Bereich hat die Stadt eine Tempo 20-Zone gemacht. Das ist ein Kniff der Stadt, um Dauerparkplätze rund um den DOM zu verhindern. In verkehrsberuhigten Bereichen dürfen Dauerparker stehen – in einer Tempo 20 Zone aber nur für eine gewisse Zeit. Rund um den DOM gilt rechts vor links, ein Papp-Polizist weist darauf hin. Radio Kiepenkerl-Hörer Christian ärgert sich über die neuen Regeln. Erstklässler seien unterwegs und alles sei für sie neu und aufregens. Und dann neue Verkehrs-Regeln einzuführen sei schwierig. Dazu komme, dass sich die Autofahrer jetzt auch umgewöhnen müssen. Die Stadt will beobachten, wie Autofahrer mit der neuen Situation klarkommen und vor allem, wie schnell sie sind. Sie plant in den kommenden Wochen verstärkt das Tempo zu kontrollieren