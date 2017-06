Neuer Anlauf für schöneren Bahnhof in Dülmen

Der Bahnhof in Dülmen ist ein Schandfleck und für viele Menschen ein Angstraum. Seit Jahren überlegt die Stadt, wie sich Geld auftreiben lässt, um hier etwas zu ändern. Jetzt unternimmt sie einen neuen Anlauf für Fördergeld. Sie bewirbt sich mit einer Projektskizze, um Geld aus einem Klimaschutzprogramm. Klappt das, wäre der erste Schritt der Bahn das marode Gebäude abzukaufen. Der zweite Schritt wäre das Bahnhofsgebäude abzureißen und hier etwas völlig neues entstehen zu lassen. Ein kleinerer Neubau würden das bisherige Bahnhofsgebäude ersetzen. Zwei Etagen mit viel Glas und einem Café sind vorgesehen. Dahinter entsteht eine neue größere Radstation. Das Dach der Radstation befände sich auf Höhe des jetzigen Fußgängertunnels. Deshalb wäre es möglich den Tunnel auf das Stück über den Gleisen zu verkürzen, den Rest des Weges könnten Fahrgäste dann im Freien über das Dach der Radstation zurücklegen. Der Angstraum "Tunnel" wäre damit entschärft. Radfahrer sollen außerdem ohne Absteigen vom Dernekamp in die Innenstadt kommen. Dafür ist eine Radbrücke über die Gleise vorgesehen. Die Projektskizze sieht außerdem einen Aufzug und eine Rampe zwischen unterer und oberer Ebene vor. Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer sollen bequem und ohne Umwege hin und her kommen. Im September entscheidet sich, ob das Projekt Chancen hat.